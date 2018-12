Ministro promete reparação de barcos da Transtejo esta semana

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu, esta tarde, na Assembleia da República, que espera que ainda esta semana se comece a reparação dos barcos da Transtejo, cuja situação gerou, esta terça-feira, protestos de utentes no Seixal pela sobrelotação das ligações em funcionamento. Em resposta a uma questão de Nuno Magalhães do CDS sobre o "silêncio do ministro" em relação a essa matéria, Pedro Marques acusou o governo anterior de desinvestir no setor.

Pedro Marques espera que o problema seja resolvido ainda esta semana

A reação do ministro surgiu depois das questões colocadas pelo deputado do CDS Nuno Magalhães, que lamentou os problemas noticiados nos últimos meses nas infraestruturas um pouco por todo o país e, dirigindo-se ao ministro da tutela, considerou "uma vergonha" o silêncio de Pedro Marques em relação aos protestos de utentes dos barcos no Seixal, acusando o ministro de "falhanço" na governação.

Nuno Magalhães assegura que promessas do governo não foram cumpridas

Durante o plenário, pedido pelo CDS, os centristas acusaram o governo de "promessas não cumpridas" em relação às infraestruturas do país, garantindo que "estão dia após dia a colapsar".

"As greves são só a face visível de uma governação falhada, de promessas não cumpridas, de um país a cair aos bocados", defenderam durante o debate.