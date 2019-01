Montenegro? "Não há golpe de Estado nenhum. A verdade é que o PSD tem desaparecido"

"Não percebo a lógica do golpe de Estado." As declarações de Paula Teixeira da Cruz entrevistada por João Alexandre

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça no governo do PSD, considera "legítimo" o movimento de Luís Montenegro ao apresentar-se como disponível para uma candidatura à liderança do PSD e assegura que nenhuma regra interna do partido foi violada.

"Eu não percebo esta lógica do golpe de Estado, não há golpe de Estado nenhum, isto está previsto nos estatutos do partido que preveem estas situações. Portanto, golpe de Estado não há", esclarece Paula Teixeira da Cruz.

Perante as palavras de Montenegro, a social-democrata admite que o PSD não está numa boa fase. "A verdade é que o partido tem desaparecido do espetro político, não se conhecem iniciativas do PSD do ponto de vista estrutural e, portanto, é perfeitamente legítimo".

Questionada sobre o timing escolhido para este anúncio, em ano eleitoral e apenas um ano depois das diretas no PSD, Paula Teixeira da Cruz explicou que não gosta de "taticismos políticos" e, como tal, "se neste momento se vê que o maior partido português está a desaparecer do mapa político é uma questão de necessidade".

A antiga ministra da Justiça assumiu ainda que há um "descontentamento inequívoco" dentro do partido.

