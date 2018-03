Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg na lista CDS para Europeia

Assunção Cristas guardou para o congresso a divulgação, a dois tempos, dos nomes centristas para as eleições europeias.

No discurso de encerramento anunciou que Luis Pedro Mota Soares Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg vão fazer parte da lista do CDS.

"Nas eleições europeias trabalharemos todos intensamente com o Nuno Melo para que consiga dobrar o resultado, afirmando um projeto profundamente europeísta no respeito pela diversidade dos Estados Membros, que fazem a riqueza e a singularidade da Europa", disse a líder do CDS na intervenção final perante os delegados.

Cristas diz que quer "um passo à frente" também na preparação das eleições que devem ser marcadas para maio do próximo ano.

Nas próximas europeias, o CDS volta a concorrer em lista própria e Nuno Melo, em entrevista, ontem à TSF, já considerou que essa opção pode permitir duplicar a votação das últimas europeias (quando o partido coligado com o PSD apenas elegeu um eurodeputado e Diogo Feio não conseguiu ser eleito)