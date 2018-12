"Não devemos permitir que nenhum cidadão coloque em causa paz social"

O presidente do PS, Carlos César, defende que as autoridades devem atuar com maior firmeza caso a ordem pública seja ameaçada, durante os protestos dos coletes amarelos agendados para esta sexta-feira.

"É evidente o papel dos sindicatos em todo o processo de interrogação social porque isso permite que havendo interlocutores haja também possibilidades firmar contratos sociais e acordos. (...) Não devemos permitir que nenhum grupo de cidadãos coloque em causa a segurança e a paz social", disse Carlos César.

O presidente do PS defende que as autoridades devem ter maior firmeza contra ameaças à ordem pública.

O líder socialista diz que é preciso aceitar os protestos independentemente da forma como são organizados. Esta tarde, a Federação Portuguesa do Táxi demarcou-se da manifestação dos Coletes Amarelos, explicando que não se quer juntar a um movimento inorgânico, sem rosto, de origem desconhecida e sem propósito programático.

As maiores centrais sindicais, CGTP e UGT, já se tinham demarcado da iniciativa dos Coletes Amarelos.

Em Portugal, a PSP já anunciou que vai estar de prevenção na próxima sexta-feira, antecipando "manifestações de grande dimensão em todo o país", razão pela qual suspendeu mesmo as folgas marcadas pelos efetivos.