"Não faz sentido um novo prazo" para a descentralização

O ministro da Administração Interna defende que não faz qualquer sentido adiar a descentralização. Esta manhã, em comissão, no parlamento, Eduardo Cabrita rejeitou, assim, a proposta do CDS. O ministro entende que não faz sentido mudar a data, na véspera do fim do prazo para as câmaras darem uma resposta.

"Há alguns casos em que municípios entendem que algumas destas matérias devem continuar a ser exercidas pela administração central. Já o manifestaram ou estão a manifestá-lo. O prazo termina, aliás, amanhã relativamente a todos os municípios. Aqueles que não o fizeram expressamente significa que querem já exercer estas competências. Os que entendem que não estão ainda preparados também já o manifestaram e, portanto, não faz sentido um novo prazo."

Eduardo Cabrita confirma que o custo da passagem de competências nas áreas da saúde e da educação pode andar perto dos 900 milhões de euros.

"Os dados que foram já comunicados à associação nacional de municípios, mas que serão corrigidos a valores de 2019 são: na educação - 798 milhões de euros, 43.094 trabalhadores, 1.181 estabelecimentos; na saúde - 90 milhões de euros, 1.829 trabalhadores e 1.300 equipamentos. Isto era o que aconteceria se os 278 municípios entendessem receber no próximo ano letivo as competências relativamente ao ensino no segundo e terceiro ciclo e ao secundário. Como nem todos as exercerão no próximo ano letivo, alguns apenas estarão preparados para isso ou no ano seguinte ou daí a dois anos, o valor global será certamente menos. Há toda a disponibilidade para transmitir estes valores."

Em resposta às criticas de falta de financiamento, o ministro da Administração Interna garantiu que há dinheiro para entregar às autarquias todas as competências que o Estado central quer descentralizar.