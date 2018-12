No programa da TSF "Almoços Grátis", Carlos César justificou o motivo pelo qual manteve a confiança em Nuno Sá, o deputado socialista acusado de ter marcado uma presença indevida no Parlamento:

"Não me compete como presidente do grupo parlamentar fazer prova de que ele estava presente ou de que ele estava ausente."

Nuno Sá negou à direção da bancada do PS que tenha registado uma falsa presença numa reunião plenária do parlamento e afirmou-se disponível para renunciar ao mandato "caso se comprovasse essa irregularidade", lembrou Carlos César.

Apenas "compete aqueles que procuraram denunciar a situação fazer prova da veracidade da sua denúncia", defendeu. "Não podemos na dúvida aplicar uma sanção."

Questionado sobre se a má imagem dos deputados junto da opinião pública marca o ano que agora termina, Carlos César diz "não creio".

Houve algumas coisas que não correram bem em 2018, mas também muitos sucessos, destaca, como a eleição de Mário Centeno enquanto Eurogrupo ou de António Guterres enquanto secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Coisas bem mais importantes do que "um deputado faltoso".

O deputado socialista Nuno Sá marcou presença na Assembleia da República no dia 12 de junho de 2017 mas nesse dia, segundo o Observador, terá estado em Famalicão, onde visitou uma fábrica e assistiu às marchas populares.

Depois das falsas presenças que ocorreram na bancada do PSD - com o holofote em José Silvano, Feliciano Barreiras Duarte, Duarte Marques e José Matos Rosa - pela primeira vez a polémica atinge a bancada do PS. No início do mês de dezembro, Carlos César afirmou que "comportamento fraudulentos" não tinham lugar na bancada socialista.

Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues