Luís Montenegro considera que o discurso de rentrée de Rui Rio na Festa do Pontal foi infeliz. O social-democrata defende que o líder do PSD - que teceu várias críticas internas ao partido - deve concentrar-se em garantir a "vocação maioritária" do partido, isto é, em vencer eleições.

"Eu gostava mais que esse tipo de comentários não tivesse sido proferido. Não são palavras felizes. No PSD, no arranque deste ano político, todos devemos ter consciência de que o grande adversário é o PS e o seu líder, o doutor António Costa", disse o social-democrata no programa da TSF "Almoços Grátis".

Quanto às divergências dentro do partido, Montenegro considera que "não houve nada de propriamente anormal", uma vez que "em todas as lideranças houve gente mais em acordo e gente mais em desacordo".

Montenegro sublinha, contudo, que Rui Rio se deve focar "no essencial", nomeadamente apresentando a sua posição perante temas concretos: " [O PSD] tem que apresentar um projeto mobilizador e cumprir a sua marca genética: a vocação maioritária."

Carlos César também classifica o discurso de Rui Rio como "reiteradamente infeliz". O presidente do Partido Socialista defende que, para além de se tratar de um " discurso conflituoso no plano interno", é também "um discurso que se dividiu numa parte irrelevante respeitante à situação do país e outra de apoucamento dos portugueses."

"Um líder político a dizer coisas como 'Os portugueses levam mais tempo a perceber do que os políticos' causa grande perplexidade. Em bom rigor, os portugueses sentem antes de qualquer político - no seu dia-a-dia, quando recorrem aos sistemas de saúde, (...) - as dificuldades, o que está em causa, o que está a melhorar e aquilo que precisa de ser melhorado", sublinhou Carlos César.

O presidente do PS acusou o líder da oposição de "muita parra e pouca uva", uma vez que Rui Rio criticou o Governo sem apresentar propostas que sirvam de contraponto às medidas do executivo de António Costa.

com Anselmo Crespo