Negociação entre Governo e enfermeiros deixa Rio "sem expectativas".

Como para Rui Rio existem dois discursos no Governo - o do primeiro-ministro e do ministro das finanças -, a reação à retoma das negociações com os enfermeiros é de hesitação.

Um primeiro-ministro que está aberto ao diálogo e um ministro das Finanças que lembra a falta de orçamento. "Se não há dinheiro para nada, o discurso do primeiro-ministro não encaixa", afirma Rui Rio. Contudo, o líder do PSD considera "altamente positivo" que haja disponibilidade para dialogar.

O jornalista Miguel Midões resume as declarações de Rui Rio a propósito das negociações entre Governo e enfermeiros

E se não há o aval do ministro das Finanças, para Rui Rio não há ainda entendimento.

Diz o líder do PSD que neste tipo de situação há uma questão de fundo: "o Governo criou na sociedade portuguesa, e em parte continua a criar, a ideia de que a economia está excelente, que estamos no país das maravilhas, e naturalmente as pessoas fazem o raciocínio de que, se está tudo bem, é hora de fazer alguma justiça", acrescenta.

Rui Rio refere que o Governo deveria olhar para o todo do país e fazer a justiça que a economia permite. Mas, para isso, é preciso que o Governo crie primeiro uma estratégia de crescimento económico.