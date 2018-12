"Nem alarmes, nem diabos". PSD e CDS juntos nas críticas, mas afastados nas expressões

O PSD defendeu, esta sexta-feira, no parlamento, que as projeções do Banco de Portugal (BdP) para o crescimento da economia devem ser encaradas como "um sinal de alarme".



No Boletim Económico de dezembro, o BdP antecipa que a economia portuguesa venha a crescer 2,1%, ou sejam menos 0,2 pontos percentuais do que o esperado no mês de outubro e abaixo dos 2,3% que são estimados pelo Governo.



"É para nós um sinal de alarme, é o sinal de que o Banco de Portugal antecipa um aprofundamento da desaceleração da economia", diz a deputada Inês Domingos, do PSD, que considera "incompreensível" a posição do Governo e do primeiro-ministro, António Costa, que, segundo a deputada, se têm manifestado "sempre muito satisfeitos com a situação da economia portuguesa".



Ainda à direita, também o CDS-PP deixa criticas ao Governo socialista na sequência da divulgação dos números do Banco de Portugal. João Almeida, porta-voz dos centristas, refere que os dados "confirmam" aquilo que o partido vem dizendo "há muito tempo" relativamente ao crescimento económico.



"Portugal está a perder uma enorme oportunidade de recuperar competitividade", disse, no parlamento, o deputado, que acrescenta: "É mais grave porque sucede àquilo que já a Comissão Europeia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e até o próprio Governo, no relatório do Orçamento do Estado, tinham antecipado, que é um arrefecimento da economia portuguesa".



Conhecidos os números do BdP, tanto CDS-PP como PSD sublinham que não se trata da primeira entidade a colocar um cubo de gelo nas expectativas, lembrando os social-democratas que também o Instituto Nacional de Estatística (INE) avançou com dados que assinalam que a qualidade da vida das famílias portuguesas "piorou face ao resto da Europa".



Nesse sentido, ambos os partidos apelam ao Governo para que "mude de rumo" e que dê espaço a uma "alternativa" política que aposte no investimento e nas exportações.



"O Governo, seja porque não quer, seja porque não pode, ignorou os nossos avisos e, neste momento, já não é tempo para pedirmos ao Governo para mudar de rumo, é tempo de uma alternativa", defendeu a deputada Inês Domingos.

Quanto a João Almeida, do CDS-PP, lamenta o caminho seguido pelos socialistas, mas rejeita utilizar algumas expressões que, diz, têm ajudado o Executivo a fugir ao essencial.

"A nossa questão não é de alarmes nem de diabos, esse discurso é muito útil ao Governo", afirmou, considerando que o Governo "escondeu a oportunidade perdida refugiando-se na contraposição entre esse discurso e os dados que resultavam da conjuntura internacional.