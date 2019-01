Nova ponte sobre o Tejo? Autarca do Montijo diz que é "necessária", mas não para já

O presidente da Câmara do Montijo, Nuno Canta, enumerou os investimentos que considera prioritários para o concelho, com a construção do novo aeroporto, e sublinhou, durante uma entrevista para o Almoço TSF, a importância da construção de uma nova ponte sobre o Tejo, mas não para já.

"Um primeiro [investimento] é claramente a circular externa. É uma estrutura importantíssima da cidade - que, no fundo, é a nossa 2.ª circular - para poder acolher o fluxo maior que vai existir, de certeza absoluta, em termos de tráfego automóvel. A segunda questão é o novo acesso ao aeroporto. Fazer uma ligação importantíssima entre a Ponte Vasco da Gama, o aeroporto e a cidade. Esse é um elemento também fundamental que temos trabalho também com os próprios técnicos que neste momento já estão a desenvolver uma série de projetos relativamente a esta área. Depois, uma série de avenidas que nós temos também em termos de ligação. Depois, a questão relativamente ao transporte fluvial para Lisboa."

Entrevistado junto à base aérea do Montijo, o autarca Nuno Canta considera que será necessária uma terceira ponte sobre o Tejo, mas não para já.

"A terceira ponte é uma questão que se colocou efetivamente como uma questão importante. Eu acho que faz sempre sentido mais infraestruturas. Não podemos dizer, em termos de lógica, que não faz sentido. Penso é que, nesta fase, não será ainda uma questão a equacionar. Agora, que no fundo vai ser necessária, vai ser necessária."

O presidente da Câmara do Montijo sublinhou que "a base aérea teve sempre uma influência significativa na vida social e económica da cidade. Estão aqui empregados cerca de mil trabalhadores".

Nuno Canta lembrou que "nos anos da guerra do ultramar, muitos jovens capitães que vieram para aqui ficaram pelo Montijo. Pelo menos 60 casamentos com militares. É uma relação de muita proximidade".

Apesar de o estudo de impacto ambiental ainda não estar concluído, o autarca não mostra sinais de preocupação.

"O estudo está a ser aprofundado. A câmara tem participado nesse estudo, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento de esgotos e na gestão de resíduos sólidos urbanos."

O autarca reconhece que "as aves são um problema", mas também sabe que esta é uma questão que, "obviamente, tem de ser colocada em cima da mesa".

Questionado sobre as afirmações de Jerónimo de Sousa, que acusou o governo de pretender "um apeadeiro" no Montijo, o presidente da autarquia sublinha que não vai ser deselegante com o secretário-geral do PCP deixando apenas uma garantia: "Este será um aeroporto que terá orgulho em transportar Jerónimo de Sousa".

​​​​​​​O PSD vai chamar o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea ao parlamento, para pedir explicações sobre as implicações do novo aeroporto do Montijo, nas missões da Força Aérea. O Partido Social-Democrata considera, no requerimento divulgado esta segunda-feira, que a expansão do aeroporto de Lisboa é necessária mas não pode pôr em causa a operacionalidade dos meios que a Força Aérea tem na base militar n.º6.



Os social-democratas querem saber se haverá uma deslocalização total ou parcial das frotas, quem irá pagar os custos da transferência das aeronaves e em que ponto está o processo de negociação com a ANA -Aeroportos de Portugal.



O requerimento vai ser debatido amanhã, no mesmo dia em que é assinado no Montijo, o acordo de financiamento para o novo aeroporto.​​​​​​​