"Estou esmagado: o Aliança não é um partido de uma pessoa só"

No primeiro discurso do primeiro congresso do Aliança, Santana Lopes começou por pedir desculpa, por falar tão tarde. "Não me apetece discursar", disse. Perante os seus apoiantes, Santa Lopes queria apenas "conversar".

"Este não é um partido de uma pessoa só", foi bom que todos pudessem falar, para que se pudesse ter uma noção da "dimensão verdadeiramente nacional" do Aliança. "Confesso que estou esmagado pelo que tenho visto. Esmagado no bom sentido."

"Que se desengane" quem pensa que o Aliança nasceu "por causa de uma pessoa" ou "de lugares".

Fundar o Aliança foi "a opção certa", até porque "a política ainda vale a pena", a "política com P grande", afirmou depois de elogiar o "trabalho obviamente coletivo" e o "modo de intervenção cívica" e de "serviço à comunidade" demonstrado pelos militantes do novo partido.

Num discurso, ou conversa, onde não faltou Sá Carneiro, Francisco Lucas Pires, Mário Soares, e e até Álvaro Cunhal, todos aqueles que contribuíram para uma política "nobre", não faltou um ataque à 'geringonça':

"Aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E isso aconteceu a esta frente de esquerda."

"Qual é o estado do país hoje em dia? Que país é este?", questionou, tecendo críticas em especial ao estado do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos tempos de espera por cirurgias e consultas. "Como é que é possível em Aveiro, Vila Real, Lisboa, São João no Porto, como é que é possível 1599 dias de tempo de espera em Vila Real? Por um otorrino em Chaves esperam-se dois anos a dois anos e meio? Porto, São João, uma consulta pela obesidade demorar cerca de dois anos. Que SNS é este? Isto é ser socialista? Isto é ser de esquerda?"

Cerca de mil delegados, observadores e convidados vão reúnem-se este sábado e domingo em Évora para o congresso fundador do partido Aliança , no qual serão eleitos os órgãos nacionais e será aprovada a moção de estratégia global.

Ler mais:

Aliança rima com esperança. Os três hinos a votos no Festival da Canção de Santana

Aliança quer "traduzir o europês para português"

CAP apela ao Aliança para que não tenha vergonha do mundo rural

Santana Lopes com desafio "especial" mas sem "pieguices"