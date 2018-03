PSD? "Desejo e prevejo que nos aliemos outra vez no futuro"

Nuno Magalhães rejeita que o CDS queira crescer à custa do PSD, sublinhando que é junto dos abstencionistas que o partido quer ir buscar votos para conseguir uma maioria no país.

"O maior partido em Portugal infelizmente é a abstenção, são aqueles que não votam", disse à TSF o líder parlamentar do CDS, no 27.º Congresso do CDS, em Lamego.

"O CDS tem de procurar captar a abstenção, os que estão desiludidos e não acreditam, como já acreditaram outrora, e aqueles que querem participar, nomeadamente os jovens".

Nuno Magalhães considera que as "pessoas se zangaram com o centro-direita, por força do período de ajustamento dificílimo". Agora, Assunção Cristas está a motivar a aproximação ao partido tanto de de independentes como de quem estava "desencantado" com a política.

No seu discurso, "claro, ambicioso e corajoso",a líder centrista "revelou autenticidade", considera.

A propósito do futuro do partido, Nuno Magalhães admite que é possível, como disse Cristas, chegar "à primeira liga". O CDS "vai fazer pela vida, vai procurar crescer, para que o centro-direita possa ter 116 deputados e assim formar governo".

Sem intenção, diz, de fazer uma "pressão indireta ao PSD", o líder parlamentar centrista assume desejável que se mantenham as boas relações.

"O PSD é um partido naturalmente amigo do CDS, já se alinhou no passado mais longínquo e recente. Desejo e prevejo que iremos aliar-nos outra vez no futuro".