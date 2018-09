O conservador Manfred Weber quer suceder a Juncker na Comissão Europeia

O conservador alemão Manfred Weber anunciou que deseja suceder a Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão Europeia, sinalizando o início antecipado de uma campanha eleitoral para o Parlamento Europeu em maio.

A decisão foi anunciada por Weber no Twitter: "Desejo tornar-me o principal candidato do EPP para as eleições europeias de 2019 e ser o próximo presidente da Comissão Europeia", escreveu.



De acordo com a agência Reuters, Weber está confiante em como irá receber o apoio da chanceler alemã, Angela Merkel, mas enfrentará grandes desafios, nomeadamente a resistência de outros conservadores, bem como a resistência do presidente francês Emmanuel Macron.