Pode dizer-se que é um dos casos em que a arte, neste caso, o cinema, acabou por influenciar o poder político.



No dia em que o primeiro-ministro visitou o bairro da Jamaica, no Seixal, António Costa confessou que foi um filme o que lhe chamou a atenção para a falta de condições das mulheres, homens e crianças do bairro.



"São Jorge", do realizador Marco Martins, estreou em 2016 e retrata, além de um olhar global sobre crise portuguesa, a vida dura nos bairros da margem sul do Tejo.

Parte do filme foi mesmo filmada no bairro de vale de Chicharos, mais conhecido por bairro da Jamaica, uma realidade que não passou despercebida ao primeiro-ministro.

António Costa viu o filme e confessa que ficou "chocado". Primeiro com a ficção, depois com a realidade - "era mais dramática do que a ficção que o filme contava".

Terminada a primeira fase de realojamento de dezenas de moradores que há vários anos ocupavam os prédios precários, o bairro da Jamaica já começou a ser demolido.