O "maior orçamento de sempre" para a cultura e outras promessas para o OE2019

António Costa garante que a cultura terá o maior Orçamento de sempre em 2019, que as verbas para investigação vão atingir 1,5% do PIB e que a proposta do Governo terá estímulos fiscais para apoio à mobilidade familiar no acesso à habitação.



Estas três áreas foram destacadas por António Costa na parte final do seu discurso sobre o estado da nação, na Assembleia da República.



"O próximo orçamento incluirá um programa de forte estímulo fiscal e de apoio à mobilidade familiar no acesso à habitação e à educação para promover o regresso de emigrantes, especialmente dos jovens que se viram forçados a deixar o país nos anos de forte crise económica", declarou.



O Orçamento do Estado para o próximo ano, também de acordo com o primeiro-ministro, pretende também responder "à centralidade da cultura e da ciência como as bases da sociedade do conhecimento".



"No caso da Ciência, o orçamento terá medidas que permitam alcançar o investimento de 1,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em investigação e desenvolvimento em 2019, reforçando a convergência com o objetivo de 3% do PIB em 2030", apontou.



No caso da Cultura, segundo o primeiro-ministro, o seu executivo garantirá que em "2019 terá o maior orçamento de sempre para a cultura, reforçando o apoio à criação e à recuperação do património".



"A administração pública tem também um papel essencial na sociedade da inovação. Assim, honrando os compromissos do Governo de valorizar, rejuvenescer e capacitar a administração, procederemos, no próximo ano, ao concurso de recrutamento para os quadros do Estado de mil jovens com formação superior, de modo a reforçar os centros de competências e as áreas estratégicas de conceção e de planeamento de políticas públicas e de digitalização da administração", acrescentou.

Um caminho "sem recuos ou impasses"

António Costa diz que que Portugal está melhor do que em 2015 porque houve mudança com uma nova maioria, mas advertiu que o caminho tem de percorrer-se "sem recuos ou impasses" com estabilidade e manutenção da confiança.

De acordo com o líder do executivo, a mudança política registada em Portugal com o fim de um quadro de austeridade "só foi possível porque se formou na Assembleia da República uma maioria que viabilizou o programa deste Governo e tem viabilizado a sua execução".

"Pela parte do Governo, prosseguiremos com determinação e confiança, no horizonte da legislatura", referiu, deixando em seguida um aviso ao salientar que "há ainda um caminho a percorrer".

"Queremos prosseguir este caminho sem recuos ou impasses. A estabilidade das políticas é crucial para a manutenção da confiança. A confiança é determinante para a continuidade do investimento. O investimento é essencial ao crescimento e à criação de emprego. E só com crescimento e emprego é possível aumentar o rendimento e consolidar de forma sustentada as finanças públicas", defendeu o primeiro-ministro.

Na sua intervenção, António Costa transmitiu mais uma advertência em relação aos próximos tempos políticos, frisando que não se pode pôr em causa "tudo aquilo que foi construído".

Sem se referir diretamente a um eventual cenário a prazo de mudança de maioria política, o primeiro-ministro aconselhou os partidos que formam a atual maioria de esquerda a concentrarem-se no fator do "bem-estar dos portugueses" e a definirem prioridades concretas.

"Para não voltar a ter famílias em constante sobressalto sobre o dia de amanhã, temos de ter a coragem de dizer claramente o que é possível e o que não é. Para não voltar a ter jovens obrigados a emigrar, temos de rejeitar o modelo dos salários baixos e dos empregos precários. Para não voltar a ter uma sociedade fragmentada e um território dividido, não podemos voltar a aceitar um Estado minimalista e distante", disse, numa mensagem que se destinou a enunciar diferenças entre esquerda e direita política.