"O PS fica incomodado? Porventura é com o que fez, não com o BE"

É com uma pergunta que a coordenadora do Bloco de Esquerda responde às críticas do parceiro de solução governativa: "O PS fica incomodado? O PS está porventura incomodado com o que fez, não é com o que o BE diz hoje", insistiu esta tarde, Catarina Martins depois de, há dois dias, a secretária-geral adjunta do PS a ter acusado de fazer uma "comparação inaceitável " entre o primeiro-ministro, António Costa, e o antecessor, Pedro Passos Coelho, sobre sistema financeiro.

Mais: Catarina Martins recorda quem quem mudou de opinião foi o atual primeiro-ministro que alinhava com o BE quando estava na oposição.

"Nós não mudamos de ideias. Vemos com algum espanto que agora o PS e o senhor primeiro-ministro venham dizer que, afinal, o Fundo de Resolução não é dinheiro dos contribuintes se, quando o Fundo de Resolução foi criado o disse isso mesmo - que era dinheiro dos contribuintes", lembrou a coordenadora do Bloco.

Ouça a peça da jornalista Judith Menezes e Sousa

Catarina Martins insiste na crítica que o PS fez, tanto com o Banif como com o Novo Banco, "exatamente o mesmo caminho que o Governo PSD/CDS já tinha começado a trilhar".

"O PS não teve a necessária ponderação a lidar com o sistema financeiro, não teve a necessária responsabilidade, manteve a forma de lidar com o sistema financeiro igual à da direita e, com isso, os contribuintes continuam a pagar uma fatura demasiadamente pesada para a banca privada", critica Catarina Martins para quem é "inaceitável se continue a limpar bancos privados com o dinheiro público para eles continuarem nas mãos dos privados e com as mesmas regras que tiveram até hoje".

"Não desconhecemos e reconhecemos que em 2015, PSD e CDS, com a ajuda do governador do Banco de Portugal esconderam os problemas financeiros em vários bancos para deixar que explodissem depois das eleições", insistiu reclamando para o BE o aviso antes deixado ao PS.

"Avisámos que a Lone Star no Novo Banco faria tudo para exercer o mais depressa possível as garantias que tinha. O Governo disse que estávamos a ser alarmistas e que não seria bem assim. Comprova-se que tudo o que nós dissemos está a acontecer. Nós gostávamos de não ter razão", rematou a líder do Bloco de Esquerda.