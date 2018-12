"O Sr. Ministro tem jeito para a brincadeira." Rio reage a Centeno no Governo Sombra

Rui Rio afirma que Mário Centeno "tem jeito para a brincadeira". O presidente do PSD reagiu à participação do ministro Mário Centeno no programa da TSF "Governo Sombra".

Mário Centeno, que, além de ministro das Finanças, é presidente do Eurogrupo, foi o convidado da última edição do ano do programa "Governo Sombra" , com Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereiro, João Miguel Tavares e Pedro Mexia, onde falou sobre temas como as cativações , o Brexit e ainda o caso Sócrates .

O líder do PSD decidiu reagir nas redes sociais à presença de Mário Centeno no programa, com uma mensagem publicada no seu Twitter oficial.

"Parece que Mário Centeno foi a principal atração do programa humorístico, Governo Sombra, e saiu-se bem: foi lá dizer que a economia só começou a subir quando ele chegou ao Governo Sol. O Sr. Ministro tem jeito para a brincadeira. Tem de ir lá mais vezes", lê-se na publicação feita por Rui Rio.

Veja aqui na íntegra esta edição do "Governo Sombra", com a participação do ministro das Finanças, Mário Centeno.