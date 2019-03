Marques Mendes recorda um "laranjinha de uma dedicação sem limites"

O antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes lamentou esta quinta-feira a morte de "um grande amigo" e recordou o histórico assessor do partido Zeca Mendonça como "uma pessoa com o coração do tamanho do mundo".

PUB

"Um laranjinha de uma dedicação sem limites. Um colaborador de uma lealdade exemplar", destacou Marques Mendes, numa declaração à agência Lusa.

Marques Mendes, que liderou o partido entre 2005 e 2007 e a bancada parlamentar entre 1996 e 1999, defendeu que o PSD "deve muito" a Zeca Mendonça.

"Todos temos para com ele uma enorme dívida de gratidão", salientou.

O assessor da Presidência da República José Luís Mendonça Nunes, conhecido por 'Zeca Mendonça', morreu esta quinta-feira aos 70 anos.

Zeca Mendonça nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-Velho, em 23 de março de 1949.

Torna-se funcionário do PSD (então PPD) em 1974, tendo começado como segurança, e em 1977 passou para o gabinete de imprensa do partido, no qual trabalhou durante 40 anos.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro -- terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, põe fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

LER MAIS:

- O assessor que fez história no PSD. E a história do papel "esquecido" no regreso de Sines

- Rio recorda Zeca Mendonça, "parte da história do PPD/PSD"

- Cavaco Silva lembra Zeca Mendonça como "um homem bom" a quem o PSD muito deve

- Morreu Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD

- Santana Lopes lamenta a perda da "sombra boa" dos presidentes do PSD

- Durão Barroso "muito triste" com a morte de Zeca Mendonça, uma "pessoa muito boa"