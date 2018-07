OE não é "competição de troféus" entre partidos da esquerda

O presidente do PS, Carlos César, garantiu, esta terça-feira, que as negociações para o Orçamento do Estado de 2019 têm corrido de "forma muito satisfatória" e disse acreditar que o acordo dos últimos anos com BE, PCP e PEV "será repetido".

No final da audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, o socialista esclareceu que temas como a justiça fiscal, as prestações sociais e o investimento em várias áreas do serviço público têm estado a ser trabalhados, mas rejeitou a existência de lutas interpartidárias.

Carlos César lembra que proposta de OE não resulta de uma "competição de troféus"

"A proposta de OE que estamos a trabalhar não é uma proposta que resulte competição de troféus entre o PCP e o Bloco ou entre o PEV e o PS. É sim um debate e um apuramento das propostas de cada um dos partidos e que cada um considera melhor para o país e para a continuação dos bons resultados que temos tido ao longo destes três anos", explicou.

Em declarações aos jornalistas, Carlos César reconheceu que há muitos setores que ainda não correm como deveriam, como a saúde e os transportes, mas na audiência com o Presidente da República tratou de descansar Marcelo Rebelo de Sousa em relação à aprovação do orçamento.

Presidente do PS diz que negociações "estão a correr bem"

Questionado pelos jornalistas sobre a questão da carreira dos professores, César admitiu que se trata de "uma questão complexa" mas defende que nada tem a ver com a preparação do próximo OE.