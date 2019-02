Os bastidores de um partido que já atingiu a maioridade

Paulete Matos esteve em todos os momentos: os bons, os maus, os assim-assim. Tem um espólio como ninguém do Bloco, de quem o fez, de quem ainda o faz, todos os dias, e partilha essas memórias com generosidade.

PUB

Fotógrafa, militante, viu partir amigos, mas chegar muitos mais. Debateu-se sempre com a dificuldade de captar o momento enquanto o momento falava mais alto. Afastando as emoções, suspendendo a respiração. Feitas as contas, a lente da sua câmara foi quase sempre recebida com sorrisos.

Este é o portfólio de um partido, fotografado com o coração, por quem melhor o conhece.