'Os Verdes' pedem respostas ao governo sobre atraso nos passes de alunos

Milhares de famílias não estão a conseguir comprar o passe prometido pelo governo para os alunos dos quatro aos 18 anos , o que deixa 'Os Verdes' indignados e dispostos a falar com quem for necessário para perceberem o que se está a passar.

"Desde a aprovação do Orçamento e desde o início deste ano que 'Os Verdes' alertaram o governo para a necessidade de o passe 4/18 entrar em vigor a partir do início de setembro de 2018", salientou Heloísa Apolónia em declarações à TSF.

Proposta do governo não serviu para haver medidas no "papel". Ouça as declarações de Heloísa Apolónia ao jornalista Manuel Acácio

Recordando que a proposta foi do partido 'Os Verdes', a líder realça que houve "muito trabalho" envolvido e que não serviu para que as medidas "constem do papel" mas sim para que "tenham efeitos concretos na vida das pessoas e o PS tem de ter essa consciência".

Deste modo, 'Os Verdes' estão dispostos a falar com quem for necessário, desde o ministro do Planeamento ou do Ambiente, ou mesmo com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para obter respostas "sobre o que se está a passar e quando é que as pessoas chegam às bilheteiras e têm desconto no passe como é devido".

Também a Confederação dos Pais reagiu em declarações à TSF e considera incompreensível que esta situação esteja a acontecer.

"A partir do momento em que o governo diz que no início do ano letivo esses descontos vão ser efetuados, era uma coisa que tinha de estar feita com antecedência", salientou Paulo Cardoso, realçando que é normal que "comecem a chegar as preocupações das famílias que estavam a contar com uma despesa e vão ter de suportar uma superior".