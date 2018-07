PAN negoceia com o Governo a diminuição do uso do plástico na restauração

O PAN não faz depender, para já, de nenhuma medida concreta a eventual viabilização do Orçamento do Estado pelo partido. No final da audiência com o presidente da República, esta tarde, em Belém, o presidente do PAN, revelou que uma medida proposta pelo partido nas negociações com o governo pode fazer parte da proposta de OE.

André Silva salientou, ainda assim, que o PAN vai "manter a conduta de tentar melhorar o documento".

André Silva diz que vai aguardar pela proposta de Orçamento de Estado na generalidade

O encontro com o presidente durou menos do que 15 minutos, ainda assim os representantes do PAN aproveitaram para transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa fortes críticas ao que dizem ser "a mudança de posição do executivo em relação à exploração de hidrocarbonetos em Portugal" ao começar por dizer que o objetivo era conhecer os recursos existentes no país, admitindo depois que a exploração seria feita pelo Estado.

As críticas do PAN à exploração de hidrocarbonetos em Portugal

Questionado pelos jornalistas sobre a renúncia de Ricardo Robles ao cargo de vereador e de membro da Comissão Coordenadora Concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda, André Silva diz que "há várias formas de sanar contradições", mas recusa comentar em concreto a decisão do BE.