Parlamento: O melhor e o pior de 2017, segundo os deputados

É inequívoco. Falar de balanços de fim de ano é falar dos incêndios que marcaram pela negativa o ano de 2017. E as imagens das tragédias dos meses de junho e de outubro continuam na cabeça de boa parte dos portugueses - e, por isso, também dos deputados. Mas, no melhor e no pior do ano, houve mais além do debate parlamentar sobre as causas e as consequências dos fogos florestais.

Ouvidos pela TSF, André Silva, do PAN, Carlos César, do PS, Hugo Soares, do PSD, João Oliveira, do PCP, José Luís Ferreira, do PEV, Mariana Mortágua, do BE, e Nuno Magalhães, do CDS-PP, destacam os melhores e os piores momentos do ano, com tempo para falar sobre os insólitos e os imprevistos parlamentares.

Os deputados e os momentos mais marcantes de 2017 no Parlamento. Um dossier de João Alexandre com sonorização de Pedro Simões Ribeiro.

Erros, desculpas e "grandes interesses"

Olhando para o que se passou em 2017, Hugo Soares, líder da bancada do PSD, não esquece a "tragédia os incêndios", mas não esquece também um momento que marcou o debate parlamentar: a troca de palavras com António Costa, no dia em que exigiu ao primeiro-ministro que, em pleno debate quinzenal, pedisse desculpa aos portugueses.

"Já está em condições de pedir desculpa a todo o país?", insistia Hugo Soares. "Eu não vou fazer jogos de palavras. Se quer ouvir um pedido de desculpas, eu peço desculpa", respondia António Costa.

Em jeito de balanço do ano de 2017, o diálogo com António Costa é, para o líder do grupo parlamentar do PSD, um dos momentos mais negativos: "Só obrigado é que António Costa teve a sensibilidade de pedir desculpa ao país", diz, lamentando que o ano tenha ficado marcado por "um dos maiores falhanços" do Estado.

Os dois grandes incêndios que devastaram o país são também lembrados por João Oliveira, líder parlamentar do PCP, que, por outro lado, não esquece a unanimidade que houve, na Assembleia da República, nos votos de pesar em memória das vitimas dos fogos.

"O peso daquela tragédia no momento da votação marca de forma muito negativa. Julgo que o ambiente pesado que se viveu nessas duas circunstâncias o confirma", defende, em declarações à TSF, o deputado comunista.

Quanto a André Silva, do PAN, também regista as tragédias, mas lembra, sobretudo, o que havia por fazer e a pouca força do partido para promover alterações legislativas: "Os incêndios puseram a nu todos os erros e fragilidades das políticas florestais. Há também a frustração de não conseguirmos reverter este paradigma e de não termos, enquanto partido, mais força", lamenta.

Pelo CDS-PP, Nuno Magalhães, líder da bancada centrista, entende que, ao falar de incêndios, é impossível separar as marcas positivas e negativas de 2017.

"O melhor foi algum consenso parlamentar, para que não se repita, nomeadamente o facto de, por proposta do CDS-PP, se estenderem as indemnizações aos feridos graves e aos incêndios de outubro. Quanto ao pior, a tragédia que chocou todos, independentemente da cor partidária", afirma.

Assim, em 2017, as cores partidárias uniram-se no momento dos votos de pesar e nalgumas propostas que surgiram na sequência dos incêndios, mas estiveram em confronto em muitos outros momentos. Pelo BE, Mariana Mortágua, líder parlamentar em funções, não esquece o recuo dos socialistas - à última hora e perto da votação final do Orçamento do Estado - na taxa sobre as empresas ligadas às energias renováveis. "Era uma medida importantíssima, de ataque às rendas da energia, uma medida justa e que não passou por uma cedência do PS aos grandes interesses das elétricas", sublinha.

Há um mês, no encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2018, já a deputada bloquista assinalava: "Quando era preciso um primeiro-ministro com nervos de aço para responder às empresas que pretendem manter rendas de privilégio, o Governo falhou" (...) "O erro de hoje é inédito nos dois anos deste acordo e queremos registá-lo" (...) "O Governo não honrou a palavra dada".

Um momento que Nuno Magalhães, do CDS-PP, recorda como caricato: "Aquele discurso de encerramento do debate do Orçamento do Estado, em que a deputada Mariana Mortágua acusa o Governo de falta de palavra e de honradez, isto poucos minutos antes de votar favoravelmente o Orçamento. É caricato e marca o ano parlamentar".

Pela negativa, José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes", lembra um acordo que mereceu "luz verde" e que não considera benéfico: "O CETA (Acordo Económico e Comercial Global), entre a União Europeia e o Canadá, porque representa um grande jeito para as multinacionais".

Os momentos mais positivos. Do combate à precariedade à aprovação do OE2018

Entre os momentos mais positivos que são recordados por Mariana Mortágua, do BE, está uma "conquista" dos bloquistas: o acordo para alterar o regime contributivo dos trabalhadores independentes e que reduz as contribuições dos trabalhadores a recibos verdes. "Permite um regime de contribuições mais justo e que pode dar uma reforma mais digna", salienta a deputada.

Quanto a João Oliveira, líder da bancada comunista, também destaca duas mudanças que vieram em 2017: "A maior redução de IRS no nosso país e, também na discussão do Orçamento do Estado para 2018, o segundo aumento de pensões consecutivo".

Para o PAN, quando falamos sobre os registos do ano que agora termina, também é uma conquista que fica na memória, "A aprovação do parlamento para que seja obrigatória uma opção vegetariana nas cantinas públicas. É um passo civilizacional enorme", considera André Silva

Pelo PS, Carlos César, líder parlamentar, lembra o voto favorável dos deputados ao Orçamento apresentado pelos socialistas: "Tratando-se de um documento referencial e essencial para a estabilidade política e para a subsistência política, o Orçamento do Estado é, sem dúvida, o acontecimento mais relevante", diz, lamentando, no entanto, um ano marcado por um debate nem sempre correto entre bancadas.

"Tem acontecido com progressiva insistência. O debate deve desviar-se o mais possível da grosseria e da descortesia", considera o socialista.

Um recado que é dirigido, sobretudo, à oposição, que, pela voz do líder parlamentar do PSD, prefere enaltecer a "dialética parlamentar", defendendo que entre as notas positivas do ano está uma definição: "Ficou claro para os cidadãos que há dois projetos e duas alternativas políticas", diz Hugo Soares.

Insólito? Um diploma chumbado por...unanimidade

Mas, no parlamento, além dos momentos mais e menos positivos que são destacados pelos deputados e líderes parlamentares, o ano de 2017 trouxe também momentos caricatos, insólitos ou imprevistos.

Puxando a fita atrás, José Luís Ferreira, do PEV, lembra à TSF a "noite singular" em que, na Comissão Parlamentar de Agricultura, as votações das propostas legislativas para a reforma da floresta que duraram "até às 8h da manhã" - depois de cerca de 15 horas de uma discussão que levou à aprovação da maioria dos artigos dos diplomas que foram apresentados pelo Governo no pacote sobre a reforma florestal.

Pelo PCP, João Oliveira destaca o debate em que o líder parlamentar do PSD "negou que alguma vez [os social-democratas] tivessem defendido um corte de 600 milhões de euros nas pensões e pediu provas". "O PCP deu-lhe a prova com o próprio Programa de Estabilidade que o Governo PSD/CDS-PP enviou para Bruxelas. A isso chama-se ir à lã e sair tosquiado", afirma o deputado comunista.

E, do que se passou em 2017, fica também um momento recordado por Carlos César - que considera a situação "verdadeiramente insólita do ponto de vista parlamentar" - e André Silva. O dia em que um projeto de resolução apresentado pelo PAN foi rejeitado por unanimidade.

"Era um projeto de resolução para alterar as taxas de gestão de resíduos", recorda André Silva, que conta que o texto apresentado iria ser votado num dia em que o próprio se encontrava ausente por motivos de saúde. "Já sabemos que quando eu estiver novamente doente - e não puder substituído - temos de pedir para ver se há iniciativas legislativas nossas que vão a votação, para não corrermos o risco de termos esse resultado", conta, entre risos.