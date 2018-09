Parlamento vai encontrar "mecanismos" para compensar Observatório dos Incêndios

Contactado pela TSF, o gabinete de Ferro Rodrigues manifesta a convicção de que os deputados que "criaram a Comissão saberão encontrar mecanismos capazes de garantir que terá todas as condições para desenvolver o seu trabalho".

É a primeira resposta depois das queixas ouvidas esta manhã, na TSF, de que a lei que criou o novo Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais não prevê qualquer pagamento pelo trabalho desenvolvido.

Fonte do gabinete da Presidência da Assembleia da República adianta que "era conhecido de todos o desenho proposto para esta Comissão".

Os dez especialistas devem fazer dois relatórios anuais e uma auditoria extraordinária ao Sistema Nacional de Proteção Civil, que tem de estar fechada nos próximos quatro meses mas, ao contrário do que aconteceu com as duas comissões técnicas independentes que avaliaram o que aconteceu em Pedrógão Grande e no fogos de 15 de outubro de 2017, desta vez não está prevista remuneração.

"É-me difícil exigir trabalhos e prazos quando tudo é feito pro bono" dizia, à TSF, o presidente do Observatório, Francisco Castro Rego.

Francisco Castro Rego admitia, contudo, que a falta de pagamento pode ter sido um esquecimento ou um erro do Parlamento, a não ser que o objetivo do Observatório seja a produção de análises mais ligeiras.

Além da falta de remuneração, a lei não prevê qualquer apoio técnico aos especialistas, o que, naturalmente, explicava o presidente, complicará muito o trabalho, a sua qualidade e o cumprimento dos prazos.