PCP considera proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo "insuficiente"

Na véspera de os deputados discutirem em plenário quatro propostas para a nova Lei de Bases da Saúde, o secretário-geral do PCP diz que não estão garantidas as "condições necessárias" para uma "revisão progressista" da Lei".

Jerónimo de Sousa fez, esta terça-feira, uma intervenção no encerramento de uma audição promovida pelo grupo parlamentar do PCP com profissionais de saúde - sobre o projeto de Lei de Bases da Política de Saúde apresentado pelos deputados comunistas. Durante a intervenção, o líder do PCP admitiu que a proposta do Governo do PS evoluiu, mas que essa evolução é ainda "insuficiente".

"O conjunto das propostas entregues na Assembleia da República - apesar de a proposta do Governo ter tido uma evolução que consideramos positiva, mas ainda claramente insuficiente, nomeadamente na possibilidade que abre à gestão das unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde por parte dos privados - confirmam não estarem garantidas, neste momento, as condições necessárias para uma revisão progressista da Lei", disse Jerónimo de Sousa.

As palavras do secretário-geral do PCP foram proferidas no parlamento onde, esta quarta-feira, se debatem quatro propostas para a nova Lei de Bases da Saúde: de Governo, PCP, PSD e CDS-PP. Há também uma proposta do BE que desceu para o debate na especialidade e que não vai ser discutida em plenário esta quarta-feira.

"No passado mês de abril, chamámos a atenção para o facto de a abertura do processo de revisão, nesta fase - e considerando as propostas de cada partido com assento parlamentar -, conter perigos que podem pôr em causa a possibilidade de uma revisão progressista da Lei", afirmou ainda o líder do PCP.