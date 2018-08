PCP diz que Marcelo devia ter vetado diploma da descentralização que criticou

Em declarações à TSF, Jorge Cordeiro, da Comissão Política do PCP, salienta que o próprio Presidente da República reconheceu as deficiências das alterações aprovadas à Lei das Finanças Locais e da lei-quadro que estabelece a transferência de competências para as autarquias, e que, pelos argumentos apresentados durante a promulgação do diploma, Marcelo Rebelo de Sousa deveria mesmo ter usado o poder de veto.

Para o PCP, as alterações à lei vêm aumentar "os riscos de sustentabilidade financeira, apresentar a transferência de encargos do Estado, o risco seríssimo da nova legislação criar condições para maiores desigualdades entre autarquias e maiores assimetrias locais e afastar as responsabilidades do Estado, em termos irreversíveis, em domínios como a Saúde, a Educação, a Segurança Social e a Cultura".

Jorge Cordeiro, do PCP, aponta que as ressalvas feitas por Marcelo deveriam ter resultado no veto do diploma

"Esta é uma legislação que não só não defende a autonomia do poder local como se insere num processo continuado de subfinanciamento das autarquias locais e de comprometimento da resposta que estas dão aos problemas das populações", acusa Jorge Cordeiro.

Muito crítico em relação às propostas de alteração à legislação, negociadas entre socialistas e social-democratas, o PCP promete denunciar os problemas da lei e tentar melhorá-la, sem aceitar aquilo que diz ter sido um "cheque em branco" ao Governo nesta matéria.

"Não prescindiremos de intervir, quando forem publicados os decretos-lei setoriais sobre cada uma das áreas em que se transferirá competências", garantiu o comunista.