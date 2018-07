PCP "sem reserva mental" para aprovar Orçamento do Estado

Jerónimo de Sousa garantiu, esta segunda-feira, em Lisboa, que o PCP não tem "qualquer reserva mental" para eventual aprovação ao Orçamento do Estado de 2019. "Não temos nenhuma obrigação de o aprovar, como não temos nenhuma predeterminação em rejeitar", defendeu, no final da audiência com o presidente da República, no palácio de Belém.

O secretário-geral comunista salientou que "será perante matéria de facto" e "perante o objetivo do PCP de continuar a repor direitos e rendimentos, de conseguir novos avanços e resolver problemas dos nossos serviços públicos, em particular na saúde" que o partido vai decidir se viabiliza ou não o documento.

Jerónimo de Sousa sobre a eventual aprovação do Orçamento do Estado de 2019

Reconhecendo o "agravamento de problemas" em áreas como a saúde, a cultura e os transportes, Jerónimo de Sousa lembrou a questão dos salários na função pública que e sublinhou que "o governo deveria manter a palavra dada". O líder comunista rejeita, ainda assim, "linhas vermelhas" em relação à questão das carreiras dos professores.

O secretário-geral comunista sublinha que há problemas de fundo estruturantes no país

"Importante é saber se vamos caminhar para a frente ou retroceder. Este é o grande desafio colocado ao governo do PS", reiterou Jerónimo de Sousa, considerando que o "superavit deve ser mais aplicado no crescimento económico e combate ao desemprego", em detrimento do défice ou das exigências de Bruxelas.

Sobre a polémica política do momento que envolve o bloquista, Ricardo Robles, Jerónimo de Sousa tratou de dizer perentoriamente: "Não foi isso que me trouxe aqui (a Belém)."

Instado pelos jornalistas a comentar o eventual "risco sistémico para a esquerda e nomeadamente para o PCP" do caso, o secretário-geral comunista foi fulminante na resposta: "Eu tenho esta tranquilidade imensa de continuar a fazer política da forma como aprendi: procurar resgatar o que de mais nobre tem a política, que é servir os interesses dos trabalhadores e do povo e não me servir a mim próprio. Portanto, tenho esta consciência profundamente tranquila."