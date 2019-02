Pedro Marques é o cabeça de lista do PS. "Não queremos a Europa da Troika nem do Brexit"

Pedro Marques, o cabeça de lista do Partido Socialista às eleições Europeias, reconhece que é uma "honra liderar a lista do PS às eleições Europeias, figurando ao lado de cabeças de lista que lutaram pelas propostas do PS, por um Portugal mais europeu e por uma Europa mais solidária".

O socialista recordou figuras como Maria de Lurdes Pintassilgo, Francisco Assis, Vital Moreira e João Cravinho e prometeu que lutará "ao lado do Governo português" pela coesão da Europa.

"Pedimos aos portugueses que nestas eleições europeias deem mais força a PS para fazer na Europa o que realizámos em Portugal", reforçou o candidato.

"E Portugal, o Governo português, António Costa, depois de muita pressão, conseguiu já assegurar na discussão dos Fundos Comunitários após 2020, que a primeira proposta formal da Comissão Europeia é já melhor para Portugal que o resultado desses negociadores que foram Durão Barroso e o Governo de Passos Coelho, Portas e Cristas. Não estamos satisfeitos, porque não aceitamos nada menos que a ambição maior de uma Europa mais coesa. Mas não aceitamos que se esqueçam da história quando isso lhes dá jeito", atirou Pedro Marques durante o discurso da oficialização enquanto candidato às Europeias.

O candidato do PS compara "uma Europa que se fecha e fragmenta, com medo do Mundo que nos rodeia, ou uma Europa que se une perante um Mundo cada vez mais dividido" e salvaguarda que é necessário unir a União Europeia.

"Não queremos a Europa da Troika nem a Europa do Brexit. Queremos uma Europa unida, solidária, que não se fragmenta e não embarca em aventureirismos", realça, frisando que deseja um "novo contrato social para a Europa: mais emprego, menos desigualdades, contas certas".