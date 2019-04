PEV dedica jornadas parlamentares à ferrovia e ao combate ao "olival intensivo"

O grupo parlamentar do partido ecologista Os Verdes realiza esta segunda e terça-feira, em Beja, mais umas jornadas parlamentares dedicadas aos temas da ferrovia e do olival intensivo. Sob o mote "Pelo futuro do interior, travar o olival super-intensivo e avançar com a ferrovia", os deputados do partido querem apelar "ao compromisso de ligação de Beja à Funcheira", recordando que a eletrificação da linha ferroviária entre Casa Branca e Beja foi uma das propostas que o PEV viu aprovada em sede de orçamento do Estado de 2019.

PUB

"É fundamental investir no transporte ferroviário, não só para combater as alterações climáticas, mas também para a coesão do território e para a mobilidade das populações",defende a deputada Heloísa Apolónia, que garante que Os Verdes "querem mais" do que o que conseguiram aprovar para este ano.

Além desta questão, o PEV pretende discutir e construir propostas para "travar a problemática do olival intensivo", que, na ótica do partido, "representa uma ameaça de morte do futuro do Alentejo, destrói solos e contamina águas", numa região muito vulnerável à seca.

Nas jornadas de 8 e 9 de abril, Os Verdes concluem "uma campanha", em que "percorreram concelhos dos 3 distritos alentejanos mais afetados pela proliferação do olival intensivo, onde foram colocadas 500 bandeiras negras a assinalar estes locais nos distritos de Portalegre, Évora e Beja".