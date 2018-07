Polícia investiga disparo contra instalações do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa

A Assembleia Municipal de Lisboa, no Fórum Lisboa, foi alvo de dois tiros de uma arma de pressão de ar, um deles no gabinete do PSD, no terceiro andar, e outro numa sala de reuniões, no quarto andar.

Fonte do PSD Lisboa disse à TSF que não é possível confirmar o dia e origem do disparo e que foram chamadas as autoridades ao local para uma investigação.

O alegado disparo terá acontecido no fim de semana e os deputados do PSD na Assembleia Municipal aperceberam-se dos estragos esta manhã.