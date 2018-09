"Políticas de natalidade não podem ser eleitoralistas", avisa Marcelo

O Presidente da República diz que o futuro não é otimista e defende que a natalidade deve ser encarada como uma causa nacional.

"Temos de assumir que as previsões parecem apontar para cenários bem piores no futuro imediato de mais rigoroso inverno demográfico. Temos de assumir que a actuação deste domínio não é monopólio de nenhum partido ou parceiro social, mas deve ser uma causa nacional", disse Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, durante um debate sobre Demografia, organizado pelo Conselho Económico e Social.

O chefe de estado defende políticas de incentivo à natalidade: sociais, laborais e económicas. Marcelo defende que estas medidas devem estar fora de discursos eleitoralistas.

"Deitemos mãos à obra, esqueçamos este ano em que os discursos serão eleitorais e as refregas de curtíssimo prazo e pensemos no Portugal 2023, 2030, 2040 ou 2050... os portugueses agradecem".

Para Marcelo rebelo de Sousa as migrações têm um papel importante no crescimento demográfico e lamenta que haja muitos países com o que diz ser uma visão míope deste fenómeno.