Popularidade de Marcelo em baixa? Presidente "grato pela generosidade dos portugueses"

Marcelo Rebelo de Sousa vê o copo meio cheio quando o assunto é a sua popularidade junto dos portugueses.

Um quarto dos inquiridos pela Aximage considera que o Presidente da República tem atuado mal e a sua avaliação desceu, este mês, para níveis inferiores aos registados por Cavaco Silva em idêntico período do seu mandato.

Mas o Chefe de Estado prefere destacar a generosidade dos portugueses:

"O que é que eu hei de dizer sobre isso? Que continuo muito grato à generosidade dos portugueses. Se se trata de os portugueses gostarem de mim na proporção de 71 ou 67 por cento, lembre-se que vai fazer três anos que eu tomei posse, eleito com 52 por cento. Portanto, ter, - três anos e tal volvidos, com tudo aquilo que é a função e o desgaste da função -, a generosidade dos portugueses em níveis tais, perto dos 70 por cento, um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo, acho que não é razão para falta de generosidade."

Marcelo Rebelo de Sousa agradece "generosidade dos portugueses", apesar da quebra na sua popularidade

Marcelo Rebelo de Sousa falava, aos jornalistas, no arranque da 20ª edição das Correntes D"Escritas na Póvoa de Varzim.

O Presidente da República aproveitou ainda para explicar porque promulgou a nova base remuneratória da administração pública nos 635,07 euros.

"As certezas foram superiores às dúvidas e a certeza é uma: é que não se poderia sacrificar um número tão elevado de funcionários públicos, trabalhadores da função pública, como são aqueles que se encontram no escalão mais baixo e que têm, de facto, salários muito, muito, muito baixos e isso pesou decisivamente", sublinhou.

Esta questão pesou mais do que o que estava do "outro lado da balança", disse, referindo-se ao facto de não haver subidas noutros escalões, do salário mínimo nacional ficar aquém do salário mínimo na função pública e haver no escalão inferior pessoas com situações diversas.

"Tudo somado entendi que pesava mais um argumento de justiça social que era o não sacrificar aqueles que estão na situação mais difícil dentro da função pública", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa explica porque promulgou o diploma sobre a subida do salário mínimo nacional da função pública

Os funcionários públicos recebem o salário de fevereiro a partir de quarta-feira, mas ainda não é este mês que a subida da remuneração base para 635,07 euros será paga aos cerca de 70 mil trabalhadores abrangidos.

O decreto-lei que coloca a nova base remuneratória da administração pública nos 635,07 euros foi aprovado em 24 de janeiro em Conselho de Ministros e promulgado esta segunda-feira pelo Presidente da República - que expressou dúvidas sobre esta opção política -, mas como os salários deste mês já foram processados a atualização só acontecerá mais tarde.

Só quando o diploma for publicado entrará em vigor com efeitos retroativos a janeiro de 2019 e deverá abranger, segundo o Governo, cerca de 70 mil funcionários públicos.

Ainda de acordo com o executivo, o custo da subida da base remuneratória da administração pública é de cerca de 50 milhões de euros.

A remuneração base da administração pública correspondia até agora ao valor do salário mínimo nacional, que este ano é de 600 euros.

Caso o executivo tivesse atualizado a base remuneratória para 600 euros, o custo dessa atualização seria de 20 milhões de euros, segundo fonte das Finanças.

