Portugal vai divulgar ainda este mês o plano de contingência para o Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que Portugal vai divulgar o plano de contingência para o Brexit, ainda este mês, uma garantia dada à margem do seminário diplomático que junta os embaixadores portugueses em Lisboa.

Mesmo que a votação no Reino Unido seja de novo adiada, o Governo vai dizer o que tem preparado para a saída sem acordo.

Já está pronta uma campanha com o ministério da Administração Interna para informar os cidadãos ingleses sobre o que devem fazer no caso de Brexit com ou sem acordo.

Quanto aos portugueses no Reino Unido, o ministério garante que estes cidadãos estão a ser apoiados desde o dia a seguir ao referendo.

Depois da pausa para as férias, o parlamento britânico vai retomar o debate sobre o acordo com a União Europeia para a saída do Reino Unido, até sexta-feira.