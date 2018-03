PR visita comunidade cigana desalojada e vê estragos causados pelo temporal

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se à praia de Faro onde o temporal causou danos no paredão e comeu grande parte da areia. Terminou a sua deslocação a observar os estragos provocados nas estufas agrícolas. Mas o ponto alto da visita foi o encontro com a comunidade cigana do Cerro do Bruxo.

Mal entrou no Pavilhão Municipal o presidente da República foi recebido com uma salva de palmas pela comunidade cigana. Marcelo Rebelo de Sousa não se poupou em beijos e abraços. " Tens que idade? Andas em que ano? Tens que estudar", dizia o presidente às muitas crianças que se encontram no Pavilhão Municipal de Faro desde há uma semana.

Quis saber há quantos anos aquela comunidade vive no acampamento do Cerro do Bruxo." Há cerca de 20", responde alguém. Os ciganos queixam-se de que não têm luz, nem casas de banho." É uma miséria", lamentam.

Condições precárias, barracas feitas com tábuas e telhas de zinco. No tornado da semana passada duas ficaram destruídas e muitas outras alagadas. O presidente anuncia que na próxima segunda feira o município de Faro será visitado pelo ministro do ambiente e pela secretária de estado da habitação para se tentar encontrar uma solução a longo prazo.

Para já,a curto prazo, segundo Rogério Bacalhau ,o presidente da autarquia não há senão a solução da comunidade cigana voltar para o acampamento " logo que as condições climatéricas o permitam".O autarca diz estar a trabalhar para fazer um Plano Municipal de habitação que irão contemplar estas situações.

Marcelo Rebelo de Sousa quer sobretudo que estas cerca de 130 pessoas sejam integradas. " Para que não haja discriminações nem fatores de separação. Tem que se encontrar uma solução para o futuro",enfatiza o presidente da República.