Prédio de Ricardo Robles alvo de vandalismo

O prédio de Ricardo Robles em Alfama, alvo de polémica , foi vandalizado esta tarde.

Na fachada do edifício na rua Terreiro do Trigo foi escrita a frase "aqui podia morar gente", muitas vezes usada em cartazes do Bloco de Esquerda afixados em prédios devolutos em Lisboa.

Foi também grafitado o símbolo do bloco de Esquerda e uma assinatura da frase: "ass: Ricardo Robles", avança o Observador .

O edifício foi comprado à Segurança Social por Ricardo Robles e pela irmã, Lígia Robles, em meados de 2014 por 347 mil euros. Foi alvo de obras e no final de 2017 esteve à venda numa imobiliária especializada em imóveis de luxo com uma avaliação de 5,7 milhões de euros e indicado para utilização em "short term rental" (arrendamento de curta duração).