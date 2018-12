Presidência da República confirma presença de Marcelo na posse de Bolsonaro

A Presidência da República confirmou este sábado que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente na posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, no dia 1 de janeiro, em Brasília.

De acordo com informações apuradas pela TSF junto da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deverá viajar a 31 de dezembro para o Brasil, regressando a Portugal a 2 de janeiro de 2018.

O Presidente da República tinha anunciado no dia 30 de novembro que em princípio iria à posse de Jair Bolsonaro, durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa. "Em princípio, vou à posse", afirmou, na altura, em conversa com o embaixador do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machada.

No dia 29 de outubro, um dia após a eleição de Jair Bolsonaro, o chefe de Estado português defendeu que Portugal e o Brasil "têm de se dar bem" e disse esperar "um trabalho em conjunto a nível de chefes de Estado" durante o mandato do novo Presidente brasileiro.