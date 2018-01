"Presidente da República foi muito atrás da corrente mediática"

No programa Política Pura, o deputado comunista António Filipe criticou a posição assumida por Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem enviada ao parlamento e garantiu que, se depender do PCP, as alterações à lei do financiamento dos partidos é reconfirmada tal como está e anuncia o voto contra propostas do CDS.

António Filipe deixa críticas a Marcelo Rebelo de Sousa

"Foi muito atrás da corrente mediática e não propriamente pelo seu conteúdo. O PCP, o que defendeu, não vai deixar de defender. Propostas já anunciadas pelo CDS e PAN terão a nossa discordância."

Nuno Magalhães, líder da bancada do CDS, acusa o PS de estar a fazer bluff sem clarificar o que tenciona fazer.

Nuno Magalhães acusa o PS de não ter posição

"Aquilo que mais me faz confusão é a posição dúbia e impercetível do PS. Parece que há um taticismo, para ver onde as coisas caem, é a politiquice que não prestigia os políticos. O PS está a fazer bluff e a ver se pode aproveitar alguma coisinha destas duas normas com o novo líder do PSD. Acho que não lhe fica bem e é preciso ser frontal e clarificar posições".