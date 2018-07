Marcelo Rebelo de Sousa distinguido com prémio Fernández Latorre

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi galardoado com o prémio Fernández Latorre, atribuído em memória do fundador do jornal A Voz da Galiza, pela promoção das relações bilaterais entre Espanha e Portugal.

Esta notícia foi divulgada hoje pelo jornal A Voz da Galiza. Fonte oficial da Presidência da República confirmou à agência Lusa que Marcelo Rebelo de Sousa deverá receber o prémio no último trimestre deste ano, entregue pelo rei de Espanha, Felipe VI, em data a acertar.

Segundo o jornal galego, a distinção de Marcelo Rebelo de Sousa, na 60.ª edição deste prémio, "foi concedida em reconhecimento do seu contributo para a promoção das relações bilaterais entre a Espanha e Portugal" e decidida por unanimidade pelo Conselho de Curadores do galardão, que tem um valor de 10 mil euros.

Na sua decisão, o júri considerou que personalidades como o chefe de Estado português fizeram com que as relações transfronteiriças entre Espanha e Portugal sejam agora "um modelo de coesão" para a União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa é descrito como "um incansável promotor" das relações bilaterais ibéricas, desde os seus tempos de comentador televisivo.

O Presidente da República deslocou-se a Madrid numa curta visita oficial logo oito dias após ter tomado posse, em março de 2016.

Em abril deste ano, realizou uma visita de Estado de três dias a Espanha, durante a qual esteve em Madrid e em Salamanca, com o rei Felipe VI.