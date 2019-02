Ronaldo não perde medalhas, só as ganha. Marcelo mantém todas as condecorações

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu manter as condecorações a Cristiano Ronaldo. A decisão é avançada pela edição online do Expresso , que cita um parecer do Conselho das Ordens Honoríficas, emitido depois de ter sido analisada a situação legal do futebolista português.

Para este órgão, "a situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no nº.1 do artigo 55.º da Lei 5/2011, de 2 de março". Cristiano Ronaldo foi condenado ao pagamento de 18,8 milhões de euros ao Fisco espanhol, pela prática de quatro crimes de fraude fiscal. Para além do pagamento desta quantia, Ronaldo pagou ainda 360 mil euros para ficar com o cadastro limpo.

Foi neste pormenor que Marcelo se terá baseado para, numa primeira instância, decidir pela manutenção das condecorações. Ainda assim, pediu este parecer que acabou por confirmar a sua convicção.

