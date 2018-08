Presidente de Figueiró dos Vinhos "perplexo" com acusações do PSD

O presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos confessa estar perplexo com as acusações do PSD pelo facto de, alegadamente, o autarca e também o presidente da Câmara de Pedrógão Grande não terem dado informações, pedidas por escrito, sobre o destino do dinheiro das doações de ajuda à reconstrução depois dos incêndios do ano passado.

Jorge Abreu disse, em declarações à TSF, que tal pedido nunca lhe chegou às mãos e garante que a documentação segue na segunda-feira para todos os deputados, admitindo estar muito surpreendido com as acusações social-democratas.

"Eu fiquei perplexo no sentido de não ter qualquer requerimento na Câmara Municipal, nunca me tinha chegado ao meu conhecimento, qualquer requerimento dos deputados da AR do PSD de Leiria e envidei esforços no sentido de junto dos serviços, saber se veio algum requerimento e o que me foi informado foi que não recebemos qualquer requerimento solicitando esses mesmos dados", justifica o autarca.

No seguimento das notícias, Jorge Abreu salvaguarda que já deu "indicações para que, na segunda-feira, se faça chegar a todos os órgãos de comunicação social e partidos com assento parlamentar toda a informação do dinheiro que foi recebido e qual foi a utilização desse dinheiro".

O presidente de Figueiró dos Vinhos explica que "grande parte [do dinheiro] foi de imediato para o Fundo Revita e algum ficou para utilização que nós especificamos onde foi utilizado porque foi intenção de quem deu esses donativos".

"Nada temos a esconder, toda a transparência é total no município de Figueiró dos Vinhos", garantiu.

A TSF tentou também, sem sucesso, contactar o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, também acusado de não fornecer as informações pedidas pelo PSD.

A Federação do PS de Leiria também reagiu, desmentindo as palavras da deputada social-democrata Teresa Morais, que deu voz ao descontentamento do PSD, afirmando que as câmaras de Figueiró e Pedrogão não receberam qualquer requerimento e desafiando a parlamentar a repor a verdade dos factos.