O Presidente da República recebeu alguns dos repatriados de Moçambique, que pediram para regressar a Portugal após o ciclone Idai. O encontro aconteceu esta tarde, no Palácio de Belém.

Numa nota no site da Presidência, Marcelo enalteceu elogiou os portugueses e a "intervenção das entidades portuguesas, nomeadamente as Forças Armadas, em solidariedade com as vítimas do tufão e inundações".

O chefe de Estado falou com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, sobre a tragédia em Moçambique e "sublinhou o abnegado trabalho do Programa Alimentar Mundial e da Unicef, duas agências das Nações Unidas indispensáveis na coordenação do esforço internacional de ajuda".

No mesmo sentido, o Presidente destacou a "forma notável como a sociedade civil portuguesa tem vindo a contribuir para atenuar o sofrimento do povo irmão de Moçambique".