Próxima paragem: negociação. Leis laborais viabilizadas pelo PSD e CDS

Nas galerias, Arménio Carlos, líder da CGTP, levantou-se na altura de votar contra para vincar o desacordo perante a proposta do Governo.

Foi com ironia que a esquerda parlamentar viu o PSD e o CDS levantarem-se para marcarem a abstenção que viabilizou a proposta do Governo.

O diploma baixa agora à comissão para acertos, já depois das férias parlamentares, com outras propostas com que a esquerda pretende "corrigir"o que considera ser um "documento insuficiente".

Na votação na generalidade, a proposta do Governo teve os votos favoráveis do PS, as abstenções do PSD, do CDS e do PAN e os votos contra do PCP, PEV e BE.

Ainda hoje, Rui Rio, presidente do PSD justificou a viabilização da proposta de lei do Governo sobre leis laborais com o "interesse nacional" e voltou a alertar o Governo que, se na discussão na especialidade, o acordo de concertação for "desvirtuado" o voto do PSD poderá mudar da abstenção para o voto contra.