PS acusa CNE de ter ficado "baralhada" sobre lei que regula propaganda eleitoral

Depois de a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ter avançado com um esclarecimento a propósito da lei que impede a Administração Pública de fazer publicidade antes de eleições, os líderes parlamentares de PS e PSD defendem uma clarificação da lei para que não haja quaisquer duvidas.

No final da reunião do grupo parlamentar do PS, Carlos César, confirmou, esta quinta-feira, que os socialistas vão entregar de um projeto-lei para "delimitar o período em que são interditas algumas atividades", para "identificar os órgãos que são objeto da interdição" e a "natureza da informação em causa".

"Já tínhamos identificado algumas deficiências nessa legislação e agora, o que importa, é procurar pelo menos um impulso interpretativo que traga maior clareza às decisões da CNE, que nos pareceu um bocadinho baralhada neste problema", assinalou o líder parlamentar, que entende que num primeiro momento, a CNE "pareceu ter tomado uma posição em cima do joelho" sobre as restrições a aplicar em termos de publicidade institucional.

Na semana passada, a Comissão Nacional de Eleições emitiu um comunicado em que dava conta de que a partir da publicação do decreto que marca a data das eleições europeias - um decreto publicado a 26 de fevereiro - "é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública". Uma interpretação que motivou muitas críticas, em particular das autarquias.

Mas, esta quarta-feira, numa nota de esclarecimento, a CNE adiantava que os titulares de cargos públicos "não estão impedidos" de participar em inaugurações, conferências ou entrevistas.

"Depois, numa retificação de uma nota, a CNE também não se mostrou especialmente clara. A intenção do PS, que tem um projeto já concluído sobre a matéria, é entregar aos restantes partidos parlamentares uma solução que nos parece boa para que seja tomada de imediato", disse Carlos César.

A proposta do passa pela entrada fazer entrar em vigor "de imediato" as alterações para os "órgãos que não têm eleições no decurso deste ano, designadamente nas autarquias locais" e "para os governos regionais e da República apenas a partir de 1 de Janeiro de 2020", referiu Carlos César, que sublinha que as alterações não se aplicam às eleições com as datas já publicadas pelo presidente da República.

Foto: MIGUEL A. LOPES/LUSA

PSD lamenta que CNE precise de ser "pressionada" para agir

Sobre esta matéria falou também o PSD que, através do líder parlamentar, Fernando Negrão, pediu uma "clarificação" da lei e afirmou que a CNE só reagiu depois de "pressionada".

"A Comissão Nacional de Eleições fez um aclaramento da sua posição precisamente porque terá sido pressionada pela comunicação social e gente envolvida neste processo", disse, no final da reunião do grupo parlamentar. E acrescentou: "Tudo o que seja esclarecer o espírito da lei é positivo".