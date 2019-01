PS admite fim das propinas num "futuro próximo e não imediato"

Depois de o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ter admitido que o fim das propinas no prazo de uma década "deve ser um cenário favorável", o grupo parlamentar do Partido Socialista admite essa possibilidade num "futuro próximo".

No final da reunião desta quinta-feira do bancada parlamentar do PS, João Paulo Correia, vice-presidente do grupo parlamentar, confirmou essa disponibilidade, mas sublinhou que é preciso um debate profundo sobre o tema.

"O caminho será tendencial. Admitimos que num futuro, que poderá ser próximo e não imediato, possa haver a possibilidade do fim das propinas, mas terá de haver um debate muito mais aprofundado sobre esta matéria", diz João Paulo Correia, que sublinha que é uma discussão que terá de ser feita com "a máxima seriedade e não na espuma dos dias".

Segundo os socialistas, nos próximos tempos o debate terá ser feito com o Governo, com a Assembleia da República, com o as universidades e politécnicos, no limite, até ao próximo Orçamento do Estado.

"Que no próximo Orçamento do Estado, o mais tardar, se faça esse debate sobre o futuro ou não das propinas no sistema de financiamento do Ensino Superior", afirma o vice-presidente do grupo parlamentar do PS.

De acordo com o socialista, o fim das propinas não é, para já, um assunto em cima da mesa, defendendo que para 2019 "essa é uma matéria que está fechada por via da aprovação da Lei do Orçamento do Estado", mas que o partido está disponível para que se faça caminho "dentro da diversidade de opiniões".

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, defendeu , esta semana, políticas que garantam a redução dos custos das famílias com filhos no ensino superior, admitindo o fim das propinas.

Durante a Convenção Nacional do Ensino Superior 2030, em Lisboa, Manuel Heitor clarificou que o fim das propinas no prazo de uma década "deve ser um cenário favorável", reconhecendo que tal só será possível através de "um esforço coletivo de todos os portugueses".

Foto: juventudesocialista.pt

Juventude Socialista não quer "esperar uma década"

Após o debate dos últimos dias, a Juventude Socialista já veio lembrar que, apesar de ter sido "reforçada com a posição de membros do Governo" sobre a necessidade de se eliminar a médio prazo a propina, a líder da JS, Maria Begonha, já veio afirmar que mesmo com o "alargamento de consenso", se manifesta "discordante da forma como se pretende materializar essa eliminação".

"Num momento em que os custos associados à frequência do Ensino Superior aumentam de forma galopante, os estudantes do Ensino Superior não podem esperar mais uma década para eliminar a propina, nem tão pouco podem esperar todos aqueles que, ano após ano, têm a expectativa de cumprir esse objetivo", refere a líder dos jovens socialistas.

A JS já anunciou que vai propor ao Partido Socialista que, no programa eleitoral a apresentar nas eleições legislativas de 2019, seja assumido um "novo pacto para o Ensino Superior, eliminando as propinas de 1º ciclo e limitando as propinas de 2º ciclo no espaço temporal da próxima legislatura".