PS aprova louvor a Teodora Cardoso, mas "enfim... apresentará declaração de voto"

Houve risos no hemiciclo quando o líder parlamentar do PS, Carlos César, comunicou que "o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentará enfim... uma declaração de voto", a propósito da aprovação de um voto de louvor à economista Teodora Cardoso, "pela dedicação à causa pública", no momento em que cessa o mandato à frente do Conselho das Finanças Públicas.

Até ao momento, o PS ainda não divulgou o teor desta declaração de voto.

O voto de louvor foi apresentado pelo PSD e manifesta "uma palavra de profundo reconhecimento por uma intensa carreira dedicada à causa pública e pelo contributo que deu para a transparência e melhoria do acompanhamento do processo orçamental".

Apesar das divergências públicas, muitas vezes, manifestadas pelo Governo e por vozes do PS, a bancada socialista optou hoje por juntar votos aos de PSD, CDS e PAN para aprovar o louvor a Teodora Cardoso.

"Teodora Cardoso foi capaz de construir uma instituição isenta, sólida, respeitada e de grande utilidade para o acompanhamento e escrutínio da política orçamental prosseguida no nosso País. Tal não é de estranhar quando estamos perante uma pessoa com uma competência técnica inquestionável, de reconhecido rigor e seriedade e que sempre foi capaz de demonstrar grande independência face ao poder político", pode ler-se no voto de louvor agora aprovado.

BE, PCP, PEV e o deputado do PS Ascenso Simões, que chegou a pedir a demissão da presidente do Conselho das Finanças Públicas, votaram contra.

Teodora Cardoso liderou o Conselho das Finanças Públicas desde a sua criação, em fevereiro de 2012, pelo anterior Governo PSD-CDS "com a missão de proceder a uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental", lê-se ainda no texto apresentado pelo PSD.