PS Faro apela ao boicote do Banco CTT. Empresa está a"atraiçoar as populações"

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca sobre o fecho de uma estação dos CTT

Natália Romana, 86 anos, foi comprar um selo para colocar numa carta.

À porta da principal estação dos correios de Faro elementos da concelhia do PS distribuíam panfletos aos utentes e deram-lhes a noticía do encerramento de mais um posto numa zona rural do concelho. "Já fechou em Estoi?", admira-se a cliente dos CTT.

Para esta utente os CTT ainda são um serviço essencial."Fui mandar uma cartinha e comprar um selo, às vezes venho pagar a luz...", conta.

Também para Constantino Pina, outro utente, é inadmissível assistir ao encerramento de balcões e ao deterioramento do serviço postal." "Chegámos a um ponto em que estamos pior do que no tempo do Salazar", lamenta.

Com a ação de distribuição de panfletos frente à estação dos Correios, a Comissão Politica concelhia do PS de Faro quis mostrar que a empresa CTT está a funcionar muito mal, "atraiçoando e subvertendo aquilo que devia ser um serviço público".

Paulo Neves, presidente da concelhia, considera que tudo isso está a ser feito apenas devido ao interesse financeiro dando primazia ao banco CTT. "Deixámos de ter uma empresa nacional de referência na distribuição postal para ter mais um banco", afirma.

Perante a situação os socialistas de Faro exortam o governo a agir. "Quando isto chegar ao limite, o governo tem que pôr ordem nos CTT".

O socialistas de Faro deixam também um apelo aos utentes dos CTT: não utilizem o banco dos Correios enquanto esta empresa não servir devidamente o público.