PS lamenta que veto impeça professores de recuperar tempo de serviço já em janeiro

O PS lamenta que o veto presidencial ao diploma acerca da recuperação do tempo de carreira dos professores impossibilite sequer uma recuperação parcial.

"O objetivo era que, com esta recuperação de tempo de serviço que se ia iniciar já a 1 de janeiro de 2019, nenhum professor fosse menos bem tratado - em termos de carreira - em relação a qualquer outro trabalhador da administração pública. Uma primeira consequência desta devolução do diploma é a de que isso já não vai acontecer", lamentou o deputado Porfírio Silva.

Em declarações à TSF, o porta-voz do PS apelou aos sindicatos para que tenham maior disponibilidade para negociar do que a que tiveram no passado.

"É preciso seguir a via negocial e quem até agora não viu passos de aproximação, devia ver isto como uma oportunidade" para encetar essa mesma convergência. "Julgamos que essa é a via para encontrar uma solução sustentável e equitativa", garantiu o porta-voz socialista.

O deputado socialista Porfírio Silva pede que esta oportunidade sejam bem aproveitada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta quarta-feira o diploma do Governo que prevê a recuperação parcial do tempo de serviço dos professores por entender que a norma incluída pelos partidos no Orçamento do Estado para 2019 obriga a que o diploma "seja objeto de processo negocial".