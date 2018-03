PS lembra ao PSD que Governo está a reduzir impostos aumentados pela direita

O PS considerou esta sexta-feira "um pouco descarada" a acusação de que as mudanças introduzidas pelo Governo no IRS aumentaram as desigualdades e recordou que o Governo está a reduzir os impostos que a anterior maioria de direita aumentou.

Num comentário às acusações do PSD, feitas no parlamento, o deputado socialista João Galamba também criticou o estudo em que o deputado António Leitão Amaro baseou as suas acusações. "Quando a Comissão Europeia diz que o fim da sobretaxa agrava a distribuição de rendimentos está a falar apenas do seu impacto em 2018 e (...) esquece o impacto em 2016 e 2017", disse João Galamba à agência Lusa.

O parlamentar do PS não se revê "na análise da Comissão Europeia, é parcial e enganadora no que diz respeito aos escalões" e "muito menos faz sentido a acusação do PSD. "Estamos a reduzir os impostos que o PSD aumentou", insistiu Galamba.

O PSD considerou esta sexta-feira que os dados da Comissão Europeia comprovam que as mudanças introduzidas pelo Governo em sede de IRS aumentaram as desigualdades no país, "agravando injustiças já existentes" ao nível dos impostos indiretos.

Em linhas gerais, de acordo com o PSD, "este poderoso estudo" elaborado pela Comissão Europeia indicia um agravamento das desigualdades, não apenas por via da progressiva eliminação da sobretaxa, mas também em resultado das recentes mudanças ao nível dos escalões do IRS.

Em declarações aos jornalistas, ao início da tarde António Leitão Amaro defendeu a tese de que em 2015 (último ano do executivo de Pedro Passos Coelho) a redução das desigualdades foi "cinco vezes superior em comparação com 2016" (o primeiro ano do Governo de António Costa.