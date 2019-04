PS esclarece que limitação de nomeações vai até familiares de quarto grau

Carlos César tinha prometido ontem, nos Almoços Grátis da TSF, e esta quinta-feira o PS concretizou, depois da reunião do Grupo Parlamentar, uma proposta para limitar até aos primos em terceiro grau, as nomeações de familiares para gabinetes governamentais e outros cargos públicos. Entretanto, o partido reviu o texto da proposta e, ao contrário do que inicialmente indicado, o limite será a familiares de quarto grau.

"Fizemos uma reflexão sobre as questões relativas à regulação das nomeações, designadamente na vertente entre os nomeantes e os nomeados, definimos também os graus de parentesco em que esse tipo de nomeações fica inibido, o âmbito dos cargos e as penalizações respetivas", explicou o líder parlamentar socialista remetendo os detalhes para o deputado Pedro Delgado Alves.

As inibições vão passar a abranger "ascendentes e descendentes, cônjuges e unidos de facto, adotados", entre outros, visa acrescentar o aditamento de "dois ou três artigos à lei dos gabinetes", que "é aplicável ao Governo, mas, por remissão, a todos os casos em que um titular de cargo político tenha um gabinete de apoio".

Ou seja: a norma aplica-se, por exemplo, a "todos os gabinetes de membros do Governo, de apoio aos órgãos parlamentares, autarquias locais, regiões autónomas, Presidência da República - Casa Civil e Casa Militar".

Já no plano da administração pública, o PS pretende que "ao nível da designação de titulares de cargos de direção superior de primeiro e segundo grau e de gestores públicos, o próprio nunca possa ter intervenção nessas designações".

Pedro Delgado Alves desafia os outros partidos a avançar com as alterações e contributos de modo a que a nova redação possa vigorar já para o próximo Governo.

"Acima de tudo, há uma coisa que até agora não existia: um critério, uma identificação de um universo e de um local em que incidem estas restrições", considerou Pedro Delgado Alves, explicando que a proposta do PS inspira-se na lei francesa recentemente aprovada pelo presidente Emanuel Macron.