PS quer ouvir ministro da Administração Interna sobre policiamento de jogos

O grupo parlamentar do Partido Socialista entregou, esta sexta-feira, um requerimento para ouvir, no parlamento, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a Associação de Futebol do Porto. Em causa está a "alegada recusa" da PSP em assegurar o policiamento dos jogos organizados pela Associação de Futebol do Porto a partir do próximo dia 26 de fevereiro.

"Como estamos a poucos dias de entrar em vigor essa determinação unilateral e incompreensível do Comando Distrital do Porto da PSP, o grupo parlamentar do PS tenta, com esta audição, por cobro a uma situação que nos parece muito incomum, inesperada e que provocará um sobressalto na ordem pública", disse à TSF o deputado João Paulo Correia.

O vice-presidente da bancada socialista lembra que, a concretizar-se esta falta de policiamento em jogos abrangidos pela Associação de Futebol do Porto, serão afetados "milhares de jogos" de futebol e de futsal, sublinhando que a própria Associação de Futebol do Porto (AFP) se mostrou "altamente preocupada".

"Do nosso ponto de vista há um impacto social e desportivo que é inegável (...) procurámos obter informações sobre uma eventual alteração da posição do Comando da PSP do Porto, o que não veio a acontecer", esclareceu ainda o deputado.

O PS pretende ouvir o ministro da Administração Interna e a Associação de Futebol do Porto na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, isto depois de a PSP ter "indeferido vários pedidos de policiamento para o dia 20 de fevereiro, o que motivou um pedido de audiência com o Comando Distrital do Porto da PSP".

"Na audiência foi a AFP informada da recusa da PSP em policiar jogos até ao escalão de juvenis, acrescentando que deixaria de deferir todas as requisições de policiamento, a partir de dia 26 de fevereiro, estendendo assim a recusa aos escalões de juniores e seniores", lê-se no requerimento apresentado pelos socialistas.

Com este requerimento, o grupo parlamentar do PS pretende aferir as condições de segurança de espetadores, atletas, árbitros, dirigentes e treinadores das competições desportivas organizadas pela Associação de Futebol do Porto, que conta com cerca de 35 mil atletas e promove mais de 1150 jogos semanais.